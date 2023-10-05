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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Spartak Trnava - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 22:51
Spartak Trnava Fenerbahçe maçı CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Becao, Serdar, Oosterwolde, Crespo, Zajc, King, Mert Hakan, Kent, Batshuayi

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

SON 19 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

SASCHA STEGEMANN DÜDÜK ÇALIYOR

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalıyor. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Chris Günsch yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner. Zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da da Christian Dingert.

KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

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