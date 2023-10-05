Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (GENİŞ ÖZET İZLE) - S. Trnava Fenerbahçe maçı özet izle

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci hafta maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Spartak Trnava ise henüz puanla tanışamadı.

👇🏻 İŞTE S. TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇININ GENİŞ ÖZETİ 👇🏻

8'inci dakikada rakip yarı sahasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

25'inci dakikada soldan rakiplerini geçerek çizgiye inan Oosterwolde'nin çevirdiği topla buluşan King'in vuruşunda meşin yuvarlak Kosa'ya çarptı. Spartak Trnava savunması topu uzaklaştırdı.

52'nci dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Takac son anda kornere çeldi.

62'nci dakikada King'in rakiplerini geçerek pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Takac'ta kaldı.

Aynı dakikada ceza yayı sol çaprazından Daniel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

70'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan hareketlenen King, Kent ile verkaç yaparak ceza sahası yayı içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

81'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in sol kanattan son çizgiye inerek pasında altıpas içinde topla buluşan King'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

88'inci dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkmaya çalışırken Oosterwolde'nin topu kaptırmasının ardından Ofori topla buluştu. Ofori'nin kaleci İrfan Can kalede değilken vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

89'uncu dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osayi, çizgiye indikten sonra içeri çevirdi. Umut Nayir'in vuruşunda kaleciden dönen topu Szymanski ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.