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Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (GENİŞ ÖZET İZLE)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini kaydeden Joshua King son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u 5-0'lık yendiği maçta da takımının 5. golünü kaydeden isim olmuştu. İşte mücadelenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 00:35
Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (GENİŞ ÖZET İZLE)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci hafta maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Spartak Trnava ise henüz puanla tanışamadı.

8'inci dakikada rakip yarı sahasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

25'inci dakikada soldan rakiplerini geçerek çizgiye inan Oosterwolde'nin çevirdiği topla buluşan King'in vuruşunda meşin yuvarlak Kosa'ya çarptı. Spartak Trnava savunması topu uzaklaştırdı.

52'nci dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Takac son anda kornere çeldi.

62'nci dakikada King'in rakiplerini geçerek pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Takac'ta kaldı.

Aynı dakikada ceza yayı sol çaprazından Daniel'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

70'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan hareketlenen King, Kent ile verkaç yaparak ceza sahası yayı içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

81'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in sol kanattan son çizgiye inerek pasında altıpas içinde topla buluşan King'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

88'inci dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkmaya çalışırken Oosterwolde'nin topu kaptırmasının ardından Ofori topla buluştu. Ofori'nin kaleci İrfan Can kalede değilken vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

89'uncu dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osayi, çizgiye indikten sonra içeri çevirdi. Umut Nayir'in vuruşunda kaleciden dönen topu Szymanski ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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