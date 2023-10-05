Kazanmaya geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesinde şunları söyledi: "Biz galibiyet serisine bakmıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Bir kazanma alışkanlığımız oluştu. Amacımız tabii ki buradan da üç puanla ayrılmak. Maçın favorisi olarak gözüküyoruz. Buraya da kazanmak için geldik. Bunu başaracak gücümüzü var. Asıl amacımız grubu lider bitirip, sonrasında basamakları tek tek çıkmak. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu takım üzerinde bir yorgunluk yaratıyor. Bu yüzden her oyuncumuzdan faydalanmak istiyoruz. Bütün oyuncularım değerli ve bir takımız. Önceliğimiz bu maçı kazanmak."