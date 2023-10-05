Haberler Fenerbahçe Kazanmaya geldik

Kazanmaya geldik

İsmail Kartal, Trnava maçı öncesinde iddialı konuştu ve “Amacımız tabii ki buradan da 3 puanla ayrılmak. Maçın favorisi olarak gözüküyoruz. Kazanmak için geldik” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Kazanmaya geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesinde şunları söyledi: "Biz galibiyet serisine bakmıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Bir kazanma alışkanlığımız oluştu. Amacımız tabii ki buradan da üç puanla ayrılmak. Maçın favorisi olarak gözüküyoruz. Buraya da kazanmak için geldik. Bunu başaracak gücümüzü var. Asıl amacımız grubu lider bitirip, sonrasında basamakları tek tek çıkmak. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu takım üzerinde bir yorgunluk yaratıyor. Bu yüzden her oyuncumuzdan faydalanmak istiyoruz. Bütün oyuncularım değerli ve bir takımız. Önceliğimiz bu maçı kazanmak."

DİĞER
UEFA ülke puanı sıralaması son durum güncel listesi 5 Ekim 2023: Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!
Kanarya'nın 15. kurbanı Trnava! İşte İsmail Kartal'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'dan Norveçli yıldıza kanca!
Kanarya'nın 15. kurbanı Trnava! İşte İsmail Kartal'ın 11'i
EPİLEPSİ NEDİR? | Epilesi öldürür mü, bulaşıcı mı, neden olur? Belirtileri nedir tedavisi var mı?
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır?
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig’de Bashiru rüzgarı Süper Lig’de Bashiru rüzgarı 01:47
Hedef Avrupa Hedef Avrupa 01:45
Hırvatistan biletleri satışta Hırvatistan biletleri satışta 01:43
Bitirim ikili gol peşinde Bitirim ikili gol peşinde 01:38
İsviçre takımıyla 2. randevu İsviçre takımıyla 2. randevu 01:36
David Fuxman yönetecek David Fuxman yönetecek 01:33
Daha Eski
Ateşli taraftarı dikkat çekiyor Ateşli taraftarı dikkat çekiyor 01:31
Bailly: Bu kadar gol yememeliyiz Bailly: Bu kadar gol yememeliyiz 01:28
Eski sisteme dönüyor Eski sisteme dönüyor 01:18
Kazanmamız şart Kazanmamız şart 01:06
Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda... Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda... 00:58
F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! 00:48