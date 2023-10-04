Livakovic topu unuttu

Süper Lig lideri Fenerbahçe, ofansif istatistikler kadar son haftalarda defansif verilerde de sıra dışı sayılara ulaştı. Bu sezon çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 maçta (Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor) kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe söz konusu 3 maçta kalesini gole kapatmasının yanı sıra kalesine neredeyse isabetli şut dahi attırmadı. Sarı-lacivertlilerin savunması, Dominik Livakovic'e fazla iş bırakmazken, Hırvat eldiven de kalesine gelen isabetli şutlarda gerekeni yaptı. Tüm isabetli şutları savuşturan Liva'nın hedefi gol yememe serisini yarınki Spartak Trnava maçında da sürdürmek.