Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, oynadığı maçlarda savunmasıyla da dikkat çekiyor. Kanarya, 3'ü Süper Lig olmak üzere toplam 6 deplasman maçına çıktı. Avrupa kupalarında Zimbru, Maribor, Twente; ligde ise Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, hem mağlup olmadı hem de kalesinde gol görmedi. Öte yandan Fenerbahçe, 14 resmi karşılaşmada, 5'i Süper Lig olmak üzere 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.