Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları süren Cengiz Ünder ve Emre Mor kafilede yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 13:07
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 22.00'de Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

Sarı-lacivertliler bu organizasyona 2. eleme turundan başladı. Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Maribor'u saf dışı bıraktı. Play-off turunda da Twente'yi geçen Kanarya, adını gruplara taşıdı.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

Slovakya temsilcisi ise 2. eleme turunda Auda'yı, 3. eleme turunda Lech Poznan'ı elemeyi başarırken, play-off turunda Ukrayna ekibi Dnipro ile eşleşti ve rakibini eleyerek gruplara kalmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

Bu sezon gruplara Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanla başlarken, Spartak Trnava ise Ludogorets'e 4-0'lık skorla kaybetti.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

AVRUPA'DA 262. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 261 kez boy gösterdi. Bu süreçte 102 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 10. kez mücadele edecek. O sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu sezon da eleme turlarında 6 maça çıktı. Konferans Ligi gruplarında ikinci maçına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken, rakip filelere 28 gol gönderip kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

SPARTAK TRNAVA İLE 3. KEZ

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle iki kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme karşılaşmaları ile başlayan sarı-lacivertliler, aldığı başarılı sonuçlarla adını gruplara yazdırdı. Bu organizasyonda 7 maça çıkan Fenerbahçe, rakiplerine şans tanımazken, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu seriyi Süper Lig'de de sürdürdü. Ligin ilk 7 haftasında 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın hepsinde galibiyet sevinci yaşarken, en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Bu süreçte rakip filelere 42 gole imza atan İstanbul temsilcisi, filelerinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

AVRUPA'DAKİ SON 19 MAÇTA 1 YENİLGİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son oynadığı 19 maçta başarılı sonuçlara imza attı. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini son 16 turunda Sevilla'ya karşı aldı. Kanarya, bu sezon Konferans Ligi'nde ise 7 mücadelede kayıp yaşamazken, tüm müsabakaları kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

YENİ TRANSFERLERİN GOL KATKILARI

Fenerbahçe'de yeni transferler performansları ile önemli rol oynadı. Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, 8 gol, 4 asist üreterek dikkatleri üzerine topladı. Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko da Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'nde 2 olmak üzere 7 gollük katkı sağladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcunun 2 de asisti bulunuyor. Son lig maçını 1 gol, 1 asistle tamamlayan Dusan Tadic, Avrupa kupalarında bu sezon 4 gole imza atarken, sarı-lacivertli forma altında 5 gol, 3 asiste ulaştı.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, oynadığı maçlarda savunmasıyla da dikkat çekiyor. Kanarya, 3'ü Süper Lig olmak üzere toplam 6 deplasman maçına çıktı. Avrupa kupalarında Zimbru, Maribor, Twente; ligde ise Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, hem mağlup olmadı hem de kalesinde gol görmedi. Öte yandan Fenerbahçe, 14 resmi karşılaşmada, 5'i Süper Lig olmak üzere 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

SPARTAK TRNAVA LİGDE 6. SIRADA

Slovakya Süper Ligi'nde 9 maç oynayan Spartak Trnava, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider Trencin'in 7 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 14 gol atarken, ağlarında 10 gole engel olamadı

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

SASCHA STEGEMANN DÜDÜK ÇALACAK

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Chris Günsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da da Christian Dingert oturacak.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

İRFAN CAN KAHVECİ KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci de kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

Sarı-lacivertlilerin Slovakya kafilesinde şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

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