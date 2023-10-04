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FENERBAHÇE HABERLERİ - Revizyon zamanı! İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 14’te 14 yapan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, yarın kadroda revizyona gidecek. Dzeko, Tadic, İrfan ve Szymanski kulübeye geçecek. King, Batshuayi, Mert Hakan ile Ryan Kent de 11’e girecek. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Revizyon zamanı! İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı

Tarihi bir sezon geçiren ve oynadığı 14 maçı da kazanan Fenerbahçe, bu seriyi Spartak Trnava deplasmanında 15'e çıkarmayı hedefliyor. Sıkışık maç periyodunda her oyuncusundan faydalanmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal da ligde forma verdiği birçok oyuncusunu yarın dinlendirme kararı aldı. Özellikle takımın gol yükünü çeken Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski, Kasımpaşa maçı düşünülerek kulübeye geçecek.

FRED VE LIVA HARİÇ

İleri dörtlüyü komple değiştirecek olan teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine; Joshua King, Ryan Kent, Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi'yi ilk 11'e koyacak. Tecrübeli çalıştırıcının, İsmail'in yerine Crespo'yu Ferdi'nin yerine de Jayden Oosterwolde'ye şans vermesi de bekleniyor. İsmail Kartal'ın orta sahadaki dinamosu Fred ile Hırvat kaleci Livakovic, milli araya kadar her maçta ilk 11'de olacak iki isim. Kartal, diğer oyuncuları ise rotasyona sokuyor.

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