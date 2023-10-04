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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da sezona müthiş başlayan Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Dusan Tadic'le ilgili, Sırp ekibi Voyvodina'nın başkanı Zbiljic sürpriz bir açıklamada bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 09:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'te flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Sırbıstan'ın Voyvodina kulübü başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Zbiljic, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dušan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Tadic'in Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

EN İYİ LİDER TADIC

Barcelona'nın başarılı futbolcusu Frenkie De Jong, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Frenkie De Jong'a "en"leri sorulurken 26 yaşındaki oyuncu, liderlik yeteneği en yüksek futbolcu sorusuna Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ve eski takım arkadaşı Dusan Tadic, cevabını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

DUSAN TADIC KİMDİR?

20 Kasım 1988 tarihinde Sırbıstan'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Profesyonel futbol kariyerine Vojvodina altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Sırasıyla Groningen, Twente, Southampton, Ajax ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

1.81 cm boyundaki Tadic, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 100 kez formasını terlettiği Sırbistan Milli Takımı'nda 21 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Tadic'in güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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