FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Tadic tehlikesi! Başkan açıkladı

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'te flaş bir gelişme yaşandı.
Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'te flaş bir gelişme yaşandı.
Sırbıstan'ın Voyvodina kulübü başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.
Tadic'in Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi var.
EN İYİ LİDER TADIC
Barcelona'nın başarılı futbolcusu Frenkie De Jong, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Frenkie De Jong'a "en"leri sorulurken 26 yaşındaki oyuncu, liderlik yeteneği en yüksek futbolcu sorusuna Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ve eski takım arkadaşı Dusan Tadic, cevabını verdi.
DUSAN TADIC KİMDİR?
20 Kasım 1988 tarihinde Sırbıstan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vojvodina altyapısında başladı.
Sırasıyla Groningen, Twente, Southampton, Ajax ve Fenerbahçe formaları giydi.
1.81 cm boyundaki Tadic, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 100 kez formasını terlettiği Sırbistan Milli Takımı'nda 21 gole imzasını attı.
Tadic'in güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...