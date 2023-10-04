Haberler Fenerbahçe Dusan tehlikesi

Dusan tehlikesi

Sırbıstan'ın Voyvodina kulübü başkanı Dragoljub Zbiljić, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Dusan tehlikesi

Zbiljic, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dušan Tadić'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi. Tadic'in F.Bahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi var.

EN İYİ LİDER TADIC

Barcelona'nın başarılı futbolcusu Frenkie De Jong, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Frenkie De Jong'a "en"leri sorulurken 26 yaşındaki oyuncu, liderlik yeteneği en yüksek futbolcu sorusuna Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ve eski takım arkadaşı Dusan Tadic, cevabını verdi.

DİĞER
Hırvatistan-Türkiye maç biletleri satışa çıktı mı? EURO 2024 Hırvatistan-Türkiye maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu
Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi"
G.Saray'ın yıldızına İspanyol kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Revizyon zamanı! İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Szymanski...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Kelebek (lupus) hastalığı nedir?
TV 8,5 CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa’nın Okan’ı Avrupa’nın Okan’ı 06:31
Zafer gösterisi Zafer gösterisi 06:31
Esas duruşa geç Erik Ten Hag! Esas duruşa geç Erik Ten Hag! 06:30
Son imparator Okan Buruk Son imparator Okan Buruk 06:28
İşte tecrübe işte Mertens İşte tecrübe işte Mertens 06:24
Old Trafford'da sihrini sergiledi Old Trafford'da sihrini sergiledi 06:23
Daha Eski
Hayati dokunuş Hayati dokunuş 06:21
Susturucu Zaha Susturucu Zaha 06:18
Tete için şok iddia Tete için şok iddia 06:16
"Biraz kötü biraz iyiyim" "Biraz kötü biraz iyiyim" 06:14
Rüya gibi bir gece Rüya gibi bir gece 06:12
Drogba G.Saray’ı unutamadı Drogba G.Saray’ı unutamadı 03:30