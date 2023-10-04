Dusan tehlikesi

Zbiljic, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dušan Tadić'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi. Tadic'in F.Bahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi var.

EN İYİ LİDER TADIC

Barcelona'nın başarılı futbolcusu Frenkie De Jong, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Frenkie De Jong'a "en"leri sorulurken 26 yaşındaki oyuncu, liderlik yeteneği en yüksek futbolcu sorusuna Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ve eski takım arkadaşı Dusan Tadic, cevabını verdi.