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Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'ndeki serüvenine devam eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 maçın 14'ünü de kazanarak sezonun şu anki bölümüne damga vurdu. Alınan sonuçların yanı sıra oynanan futbolun da takdir topladığı sarı-lacivertlilerin başarısının sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:08
Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

Ancak Fenerbahçe bu seride rakiplere sadece 3 gol izni verirken bu alanda ligin tek başına lideri konumunda.
Avrupa'da ise 7 maçta 24 kez gol sevinci yaşayıp topu sadece 3 kez topu ağlarından çıkaran takımda neler değişti?

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

İşte Hürriyet'in haberine göre madde madde başarının sırrı...

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

1- İsmail Kartal'ın takım üzerinde yarattığı sinerji. İsmail hoca tüm futbolcularla kurduğu sıcak ilişki, babacan tavırları ve tüm zamanını başarı uğruna Samandıra'da geçirmesi başarının en kritik anahtarı olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

2- Deneyimli teknik adamın Samandıra'da 12 saat tam mesai uygulatması da arkadaşlığı arttırdı. Kadro uzun aradan sonra ilk kez gol sevinçlerinde, hakem itirazlarında, maç sonu taraftarla bütünleşmelerde tek vücut oldu.

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

3- İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu gibi Türk oyuncularda İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansa dayalı ciddi bir çıkış yaşandı.

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

4- Takımın atan ve tutanının yüksek verimle oynaması güven duygusunu arttırdı. Önce santrfor Edin Deko transferi, ardından kaleci Dominik Livakovic'in alınmasıyla yıllardır yapılamayan futbolun en basit "Atanla tutanın iyi olacak" kuralı sahaya yansıdı.

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

5- Geriden hücuma çok çabuk çıkan hızlı ve ayağa oynayan Bright Osayi-Samuel, Djiku, Fred ve Sebastian Szymanski gibi oyuncular kadronun değişmesi oldu.

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

6- Sahada oynayan, başarılı ve formda 11'den forma kapmak kenarda oturan oyuncuları da hırslandırdı. Bu yüzden oyuna giren futbolcular çıkanları aratmıyor.

Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı! İşte o 8 madde

7- Defansta Becao-Djiku uyumunun yakalanmasıyla 7 maçta sadece 3 gol yiyen bir ekip oluştu. Özellikle Djiku'nun faulsüz oynaması ve oyunu geriden iyi kurması takıma çok olumlu yansıdı.

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