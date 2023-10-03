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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirdi. Özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred gibi ünlü yıldızları renklerine bağlayarak büyük yankı uyandıran sarı-lacivertlilerin en dikkat çeken transferlerinden biri Sebastian Szymanski oldu. Kanarya, yaptığı skor katkısıyla şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Polonyalı yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 09:56
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Sarı-lacivertliler yaptığı çok sayıda transferle birlikte pek çok isimle de yollarını ayırarak 2023/24 sezonuna bambaşka bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Kanarya başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Adı Galatasaray ile de anılan 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Polonyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 14 maça çıkan Szymanski, 8 gol ve 4 asistlik performansıyla 12 gole direkt katkı verdi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski'nin bu performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

NAPOLI VE FIORENTINA'NIN GÖZLEMCİLERİ İSTANBUL'A GELDİ

Rizespor maçında Napoli ve Fiorentina'nın gözlemcileri Polonyalı yıldızı stattan canlı olarak izledi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Liverpool'un da Szymanski için girişimlerde bulunabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Szymanski ile ilgilenen kulüplerin artması Fenerbahçeli kurmayları harekete geçirdi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Takvim'in haberine göre; Arda Güler konusunda ağzı yanan sarı-lacivertli yöneticiler, Szymanski'nin maaşında iyileştirme yapıp sözleşmeye yüksek çıkış maddesi eklemeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada görev alan ve 8 gol atarken 4 de asist yapan Szymanski'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.

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