Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sebastian Szymanski...

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.
Sarı-lacivertliler yaptığı çok sayıda transferle birlikte pek çok isimle de yollarını ayırarak 2023/24 sezonuna bambaşka bir giriş yaptı.
Kanarya başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Adı Galatasaray ile de anılan 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Polonyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Şu ana kadar sarı-lacivertli formayla 14 maça çıkan Szymanski, 8 gol ve 4 asistlik performansıyla 12 gole direkt katkı verdi.
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski'nin bu performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
NAPOLI VE FIORENTINA'NIN GÖZLEMCİLERİ İSTANBUL'A GELDİ
Rizespor maçında Napoli ve Fiorentina'nın gözlemcileri Polonyalı yıldızı stattan canlı olarak izledi.
Liverpool'un da Szymanski için girişimlerde bulunabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Szymanski ile ilgilenen kulüplerin artması Fenerbahçeli kurmayları harekete geçirdi.
Takvim'in haberine göre; Arda Güler konusunda ağzı yanan sarı-lacivertli yöneticiler, Szymanski'nin maaşında iyileştirme yapıp sözleşmeye yüksek çıkış maddesi eklemeyi planlıyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada görev alan ve 8 gol atarken 4 de asist yapan Szymanski'nin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.
Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi.
2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.