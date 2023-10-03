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Fenerbahçe, Spartak Trnava mesaisine devam etti

Son dakika spor haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar ara vermeden sürüyor. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 18:44
Fenerbahçe, Spartak Trnava mesaisine devam etti

Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2'nci maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Karşılaşma için yarın öğlen saatlerinde Slovakya'ya gidecek sarı-lacivertlier, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı stadyumda yapacak.

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