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FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe formasıyla bu sezona müthiş bir giriş yapan İrfan Can Kahveci performansıyla büyük takdir topladı. Milli futbolcu kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte İrfan Can'ın sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 18:58
FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretinin bu sene sona ereceğini düşündüğünü söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe mücadele ettiği her kulvarda en iyisini ister, hep şampiyonluk ister. Bizim de Süper Lig'de tek hedefimiz şampiyonluk.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Biz de taraftar gibi şampiyonluğa hasretiz. Zaten biz de Fenerbahçe taraftarıyız. İnşallah bunun bu sene geleceğini düşünüyorum. Karakterli, tecrübeli ve çok kaliteli futbolcular var. Camiayı da çok sahiplendiler. İnşallah sonu mutlu biter. Hepimizin isteği bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Konferans Ligi'nde önce gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Sonrası adım, adım. Nereye kadar giderse. Her kulvarda şampiyonluğa oynamayı istiyoruz." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı bütün maçları kazanmasından dolayı ekip olarak mutlu olduklarını vurguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

İyi bir hava yakaladıklarını ve bunu devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kahveci, şöyle devam etti:

"Biz, önümüzde hangi maç varsa onu kazanmaya odaklanıyoruz. İnşallah böyle kazanarak devam ederiz. Hocamızı önceden tanıyoruz. Bir önceki gelişinde de güzel bir serüven, güzel bir gidişat yakalamıştık. Bunu da devam ettiriyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Sakatlıklarım geçtikten sonra hep kendime iyi bakmaya özen gösterdim, çalışmaya devam ettim. Kötü zamanlarımda bile çalışmaya, Fenerbahçe için her şeyi yapmaya devam ettim. Bu dönemin geleceğini biliyordum dersem yalan olur ama bu zamanların gelmesi için çok çalıştım, çok mesai harcadım. Bu sene sadece ben değil, takım olarak çok istiyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Her maç öncesi konuşuyoruz. Alanyaspor maçında ilk yarıyı 1-0 tamamladık, sonrasında 1-0 bitti maç. Bazı maçları böyle 1-0'lık skorlarla da kazanabiliriz ama içeride hep konuşulan şey, '1-0 yetmez, 2-0, 3-0, 4-0 yapalım' oluyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçı öncesinde kasığında yırtık olduğunu ancak oynamak istediğini teknik ekibe ilettiğini bildiren İrfan Can Kahveci, "Maçtan önce biraz tedirgindim çünkü biraz da sakatlığı düşünüyordum. Ama hocamızla, doktorumuzla toplantı yaptıktan sonra denemek istediğimi söyledim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Hocanın, takımın bana ihtiyacı olduğunu biliyordum. Isınmada deneyecektim. Isınmaya çıktıktan sonra kendimi daha iyi hissettim ve devam ettim. Maç başladıktan sonra sakatlık zaten aklımdan çıktı. Sonuçta da güzel bir performans sergiledim ve mutluyum." açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Sarı-lacivertli takımdaki her oyuncunun gol katkısı vermek istediğini kaydeden İrfan Can, "Takımdaki herkes gol atmak, asist yapmak istiyor. Herkes iştahlı, herkes katkı vermek istiyor. Bunun yanında o katkıyı verirken bencil de davranmıyor kimse.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Saha içinde herkes birbirine pas veriyor. Öyle ki bazı anlarda gol atmak istiyor bir oyuncu, pas vermiyor ama bizde öyle bir şey de yok. Bunun sonucunda da güzel asistler, goller geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Takıma daha Cengiz de katılacak. Onun gelmesiyle daha da güçleneceğiz. İnşallah böyle devam ederiz. Takım ve her oyuncu, her zaman kazanmak ister. Kazanmak istiyoruz zaten ve daha fazlasını yapmak istiyoruz. 1-0 yetmiyor, 2-0, 3-0'ı zorluyoruz. Topun daha fazla biz de kalması da bunun sebeplerinden.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Sürekli top bizde ve oynuyoruz. Defans hattı da sürekli öne çıkıyor, bu sayede. Sürekli oynuyor ve topun yönünü değiştiriyoruz. Dönen topları tekrar alıyoruz. Maç içinde bunun avantajını yaşıyoruz. Çalışmalarımız oldu ve devam ediyor. Herkes takıma yardım etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'den flaş sözler!

Destek hissettiğinde daha fazla motive olduğunu söyleyen İrfan Can, "Son maçta oyundan çıkarken 'İrfan, İrfan' diye tezahürat ettiklerinde tüylerim diken diken oldu. Herkese destek vermelerini istiyorum. Onlar destek verdiği sürece biz daha da güçleneceğiz. Her ne olursa olsun destek bekliyoruz." dedi.

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