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Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Spartak Trnava maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:47
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Çaykur Rizespor'u yenerek puan kaybı yaşamadan liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler, Avrupa'daki Spartak Trnava maçına çevrildi.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında 5 Ekim Perşembe günü Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon programı ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmaları ile tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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