Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki 7. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sürprize imza attı ve Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'yi Çaykur Rizespor maçının kadrosuna almadı...
Batshuayi'nin teknik karar nedeni ile kadroya alınmadığı belirtildi.
Ryan Kent de Ankaragücü maçında bu sebeple kadroda yer almamıştı.
Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.
Belçikalı forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.