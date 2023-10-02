Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0'lık sonuçla mağlup ederek 7'de 7 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi'yi kadroya almamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının Belçikalı golcüyü kadroya almama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 10:22
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Bu sonuçla ligdeki 7. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sürprize imza attı ve Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'yi Çaykur Rizespor maçının kadrosuna almadı...

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Batshuayi'nin teknik karar nedeni ile kadroya alınmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Ryan Kent de Ankaragücü maçında bu sebeple kadroda yer almamıştı.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Belçikalı forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

30 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi...

Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EKİM 2023 PAZARTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Suriye genel asayiş sorumlusu Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın etkisiz hale getirildi
ManU'da G.Saray maçı öncesi büyük korku!
İşte Buruk'un Devler Ligi planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM...
Avrupa kulüpleri statta Szymanski'yi izledi!
EKİM AYI SÖZLERİ 2023 | 🍂SONBAHAR Ekim ayı resimli mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023
Yeni memur çalışma saatleri nasıl olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman? Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman? 11:18
Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman? Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman? 11:12
G.Saray Manchester United deplasmanında! G.Saray Manchester United deplasmanında! 10:57
Aslan ManU'yla 7. kez karşı karşıya! Aslan ManU'yla 7. kez karşı karşıya! 10:46
İngiltere'deki VAR krizinin sebebi ortaya çıktı! İngiltere'deki VAR krizinin sebebi ortaya çıktı! 10:33
Avrupa kulüpleri statta Szymanski'yi izledi! Avrupa kulüpleri statta Szymanski'yi izledi! 10:31
Daha Eski
ManU'da G.Saray maçı öncesi büyük korku! ManU'da G.Saray maçı öncesi büyük korku! 10:23
F.Bahçe'de Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi... F.Bahçe'de Batshuayi gerçeği! Kadroya alınmama sebebi... 10:21
Filenin Efeleri olimpiyat elemelerinde ABD ile karşılaşacak Filenin Efeleri olimpiyat elemelerinde ABD ile karşılaşacak 09:47
Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde... Zaha'nın hedefi belli oldu! Sözleşmesinde... 09:42
Transfer bombası patlıyor! Nelsson dünya devine Transfer bombası patlıyor! Nelsson dünya devine 09:38
Aboubakar tarihe geçti! Attığı golle birlikte... Aboubakar tarihe geçti! Attığı golle birlikte... 09:38