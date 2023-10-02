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Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve şu ana kadar çıktığı 14 resmi maçı da kazanmayı başaran Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, üç futbolcusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 12:59
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Geçtiğimiz sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, sezona şampiyonluk parolasıyla başlamıştı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

2022/2023 sezonuna hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, sezonun geri kalanında gösterdiği inişli çıkışlı performans sonrası şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşarak kupa hasretine son verdi.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe sözleşmesi sona eren Jorge Jesus'un takımdan ayrılması sonrası takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde adeta sil baştan bir kadro kurdu.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya birçok yıldızı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe, ocak ayında eksik görülen bölgeleri güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle birlikte ayrılıklar da gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle ocak ayında vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, 3 futbolcusunu gözden çıkardı. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

LUAN PERES

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres'ten istediği katkıyı alamadı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Geçen sezondan bu yana sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı savunma oyuncusu, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde 29 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Bu sezon da sakatlık problemiyle uğraşan Peres, UEFA Konferans Ligi'nde 3 maçta 270 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

SAMET AKAYDİN

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin de istenen performansı sergileyemeyen oyuncular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

2022/2023 sezonunda teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Samet'in performansı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da zaman zaman eleştirilmişti.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin sezon başında stoper hattını Rodrigo Becao ve Alexander Djiku takviyeleriyle güçlendirmesi sonrası 29 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulması zorlaştı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Yönetim, ara transfer döneminde Samet Akaydin'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Eski takımı Adana Demirspor'a dönebileceği konuşulan tecrübeli savunma oyuncusunun adı Süper Lig ekipleriyle anılıyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta 90 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Samet'in güncel piyasa değeri ise 3.1 milyon Euro.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

LINCOLN HENRIQUE

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Lincoln Henrique de teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Portekizli çalıştırıcının sık sık sol bek bölgesinde şans verdiği futbolcu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık geçirmişti.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Fenerbahçe, sol diz ön çapraz bağında yırtık olan Brezilyalı oyuncunun ara transfer dönemine kadar dondurulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Yönetimin 24 yaşındaki futbolcuya uygun teklifin gelmesi halinde satışına onay vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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