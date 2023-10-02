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FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelede, sarı-lacivertli takımın gollerinden birini atan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yi Avrupa'nın önemli takımlarının temsilcileri de canlı takip etti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 10:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor'u 5-0'la geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Sarı-lacivertlilerin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski attığı gol ve sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Takvim'de yer alan habere göre Rizespor maçında Napoli ve Fiorentina'nın gözlemcileri Polonyalı yıldızı stattan canlı olarak izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Liverpool'un da Szymanski için girişimlerde bulunabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

24 yaşındaki Szymanski, Fenerbahçe'ye sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada görev alan Polonyalı yıldız, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.

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