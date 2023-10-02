FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa kulüpleri Sebastian Szymanski'yi Rizespor maçında izledi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor'u 5-0'la geçti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor'u 5-0'la geçti.
Sarı-lacivertlilerin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski attığı gol ve sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Takvim'de yer alan habere göre Rizespor maçında Napoli ve Fiorentina'nın gözlemcileri Polonyalı yıldızı stattan canlı olarak izledi.
Liverpool'un da Szymanski için girişimlerde bulunabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
24 yaşındaki Szymanski, Fenerbahçe'ye sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer oldu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada görev alan Polonyalı yıldız, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.
Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska TOP-54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı.
Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi.
2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...