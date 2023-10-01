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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:Bunlara alışkınım

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:25 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 15:39
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:Bunlara alışkınım

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Taraftarımızın her zaman olduğu çok yoğun ilgisi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Kadıköy'de Fenerbahçe ruhunu ortaya koyarak, bugünkü maça da en iyi şekilde hazırlanarak çıkacağız. Kendi futbolumuzu en iyi şekilde sürdürerek, 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz.

"BUNLARA ALIŞKINIM"

Kolay bir şey değil. Tam 3. gün futbolcular kendilerini toplayacakken maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Daha önce de ben bu maçları çok oynadım. 3 günde bir maç oynamaya alışkın bir antrenörüm. Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz.

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