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Fenerbahçe'de Joshua King'den maç sonunda açıklamalar: Bugün de rahat bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'de 7. haftada evinde Çaykur Rizespor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 19:12 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 19:26
Fenerbahçe'de Joshua King'den maç sonunda açıklamalar: Bugün de rahat bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 5-0 kazanarak yoluna doludizgin devam etti.

Karşılaşma sonunda maçın son golünü kaydeden Joshua King açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar;

"BENİM İÇİN ZOR BİR HAFTA OLDU"

"Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Amcam gibiydi. Benim için zor bir hafta oldu. Murat Adkovaycın, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem için bir koruyucuydu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor."

"BUGÜN DE RAHAT BİR GALİBİYET ALDIK"

Genel olarak her zaman orada kalmaya çalışıyoruz. Şans bulmayı bekliyoruz. Hocamız da bana şans verince yalnızca gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün de rahat bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Maç maça odaklanıyoruz. Bugünkü rakibimiz Rizespor'du. Şimdi Konferans Ligi'nde maç oynayacağız. Yarından itibaren maça odaklanacağız. İyi bir takımız, onun maçını kazanmak için oynayacağız. Perşembe günü de kazanmak için oynayacağız."

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