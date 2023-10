Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan maç sonu sert hakem sözleri! "Canımı sıkıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın performansının tam olarak istediği seviyeye doğru geldiğini ifade etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rizespor karşısında oyuncuların taktik disiplinden kopmadan oynadıklarını aktararak, "Her maç olduğu gibi Rize'ye de iyi hazırlandık. Onlar da ligin genç takımlarından biri. Koşan bir takımdı. Biz de her geçen zaman içinde oyun gücümüzü geliştirmek daha güçlü hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu akşam da oynadığımız futbol maçın başından sonuna kadar bütün görevlere bağlı taktik disiplinle oynadık. Kazanmasını bildik. 1'den 90'a kadar 3-0 da olsa, 1-0 da olsa pozitif futbol oynamaya çalışan takımız. Oyuncuların iştahlı olması beni çok mutlu ediyor. Onlar da oynadıkları oyundan mutlu oluyorlar. Sonuç olarak 3 puan aldık yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SZYMANSKİ İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Szymanski'nin performansına da değinen Kartal, "Szymanski farklı bir oyuncu. Sezon başı bu oyuncuyu alabilmek için başkanımdan rica ettim. O da beni kırmadı. Başkanım çok zorlandı Szymanski'yi almak için. Szymanski, Alex ile aynı türde bir oyuncu değil. Szymanski'nin oyun karakteri farklı. İnşallah böyle devam eder diyelim" ifadelerine yer verdi.

"TAM OLMAYA DOĞRU GİDİYORUZ, İNŞALLAH SEZON SONUNA KADAR SÜRDÜRÜRÜZ"

İsmail Kartal, takımının tam performansına doğru gittiğini söyleyerek, "Bu kadar kısa zamanda geçen sene çok farlı oynayan takım bu sene yeni transferlerle kendi sistemimize dönüş, oyuncuları uyumlu hale getirmek sisteme göre yönetmek zor işti. Ekibime çok güveniyorum. Güçlü bir ekibe sahibiz. Samandıra'dan dışarı çıkmıyoruz. Oyunculara neler aktarabiliriz bunu düşünüyoruz. Hala bu yaşta olmalarına rağmen öğrenme açlığı var. 4 hafta önce iyiyiz ama tam değiliz demiştim. Tam olmaya doğru gidiyoruz. İnşallah bunu sezon sonuna kadar sürdürürüz" değerlendirmesini yaptı.

"BAŞKANIMIZ HAKEM KONUSUNDA NET AÇIKLAMA YAPACAK"

Hakem hakkında yöneltilen soruya İsmail Kartal, "Bugüne kadar hakem konuşmadım. Bu akşam öyle bir noktaya geldim ki konuşma mecburiyetinde bırakılacak seviyeye geldim. Bu kadar güzel oynayan takımın emeklerinin bu kadar basit heba edilmesi insanın canımı sıkıyor. Başkanımız bu konuyla ilgili net açıklama yapacak" cevabını verdi.

"BU TİP MAÇLAR LİVAKOVİC İÇİN EN TEHLİKELİ MAÇLARDIR"

Livakovic hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Bu tip maçlar Livakovic için en tehlikeli maçlardır. Hiç top gelmez, gelir. Hata yapabilir oyun içinde olmadığından kendisiyle de konuşuyoruz. En kritik maçlar bunlar. Bir top geldi onu da çıkardı. Futbolun sadece hücumu değil savunmasını da çalışıyoruz. Karşılığını alıyoruz" dedi.