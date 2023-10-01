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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maçlara 3 aşamalı bir planla hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 10:27
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 13 maçı da kazanarak namağlup unvanını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Samandıra'daki yoğun mesaisi devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Tesislerde yaşayan ve evine haftada bir gün giden deneyimli teknik adam ekibiyle birlikte her maç öncesi rakibi tüm detaylarıyla analiz ediyor. Bu sayede de sarı-lacivertliler güçlü kadrosunun da etkisiyle bugüne kadarki tüm maçları kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre rakibin analizine büyük önem veren Kartal ve ekibinin üç aşamalı bir plan hazırladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

İlk planda rakibin muhtemel 11'i ve oyun anlayışı üzerine çalışma yapılıyor. Bu çerçevede olası 11 ve oynayabilecek diğer isimler üzerine hazırlanan plan oyunculara gönderiliyor. Sarı-lacivertli futbolcular hafta başında rakipleriyle ilgili tüm bu bilgileri telefonlarında buluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Ardından Samandıra'da birebir toplantıya geçiliyor. Dev ekranda teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusuna maçta yapması gerekenleri detaylı şekilde anlatıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Son olarak Szymanski ile yaptığı maç önü toplantı, kulüp tarafından paylaşılan deneyimli teknik adamın öngördüğü tüm detayların doğru olduğu ortaya çıktı. Polonyalı futbolcu da hocasının istediklerini yaparak maçın yıldızı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Bu tip birebir toplantılar tüm isimlerle yapılıyor. Ardından takım toplantısına geçiliyor. Bireysel olarak yapılacaklardan sonra takım olarak ne yapılacağı anlatılıyor. Saha çalışmasında da anlatılanların pratikleri gerçekleştiriliyor. Kadro kalitesinin artması, kondisyon seviyesinin yükselmesi ve son olarak da analiz ekibinin bu çalışmaları sarı-lacivertlilerin çıkışında önemli rol oynuyor.

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