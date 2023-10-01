FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!

Bu tip birebir toplantılar tüm isimlerle yapılıyor. Ardından takım toplantısına geçiliyor. Bireysel olarak yapılacaklardan sonra takım olarak ne yapılacağı anlatılıyor. Saha çalışmasında da anlatılanların pratikleri gerçekleştiriliyor. Kadro kalitesinin artması, kondisyon seviyesinin yükselmesi ve son olarak da analiz ekibinin bu çalışmaları sarı-lacivertlilerin çıkışında önemli rol oynuyor.