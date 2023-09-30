FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

Fenerbahçe'de hücum oyuncularının yanı sıra savunma hattında yer alan isimlerin de skor anlamında verdiği katkı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Fenerbahçe'de hücum oyuncularının yanı sıra savunma hattında yer alan isimlerin de skor anlamında verdiği katkı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncuları, henüz sezonun başı olmasına rağmen 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı.
Sarı-lacivertli ekipte bu 6 gol de 6 farklı isimden geldi. Asistlerde ise üç futbolcunun imzası var.
İsmail Kartal'la birlikte kimliğini bulan isimlerin başında gelen Osayi-Samuel, savunma oyuncuları arasında en çok skor katkısı yapan futbolcu.
Nijeryalı, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu 1'er gol, 1'er asistlik performans ortaya koydu.
Yeni transferlerden Rodrigo Becao 1 gol, Alexander Djiku da 1 gol kaydetti.
Geçen sezon kadroya katılan Oosterwolde de 1 kez ağları sarstı.