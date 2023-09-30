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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncularının skora katkısı dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 08:22
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

Fenerbahçe'de hücum oyuncularının yanı sıra savunma hattında yer alan isimlerin de skor anlamında verdiği katkı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncuları, henüz sezonun başı olmasına rağmen 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

Sarı-lacivertli ekipte bu 6 gol de 6 farklı isimden geldi. Asistlerde ise üç futbolcunun imzası var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

İsmail Kartal'la birlikte kimliğini bulan isimlerin başında gelen Osayi-Samuel, savunma oyuncuları arasında en çok skor katkısı yapan futbolcu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

Nijeryalı, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın başarısının sırrı savunmada! Dikkat çeken rakam

Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu 1'er gol, 1'er asistlik performans ortaya koydu.

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