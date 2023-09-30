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FENERBAHÇE HABER: Savunmacılardan 10 gole katkı

Fenerbahçe’nin geri dörtlüsünde forma giyen 6 isim, şu ana kadar 10 gole direkt katkı sağladı. 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Osayi ise bu alanda ilk sırada.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABER: Savunmacılardan 10 gole katkı

Fenerbahçe'de hücum oyuncularının yanı sıra savunma hattında yer alan isimlerin de skor anlamında verdiği katkı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncuları, henüz sezonun başı olmasına rağmen 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekipte bu 6 gol de 6 farklı isimden geldi. Asistlerde ise üç futbolcunun imzası var. İSMAIL Kartal'la birlikte kimliğini bulan isimlerin başında gelen Osayi-Samuel, savunma oyuncuları arasında en çok skor katkısı yapan futbolcu. Nijeryalı, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu 1'er gol, 1'er asistlik performans ortaya koydu. Yeni transferlerden Rodrigo Becao 1 gol, Alexander Djiku da 1 gol kaydetti. Geçen sezon kadroya katılan Oosterwolde de 1 kez ağları sarstı.

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