Ryan Kent taraftarla huzur buldu

İskoç basını, Fenerbahçe’nin İngiliz sol açığı Ryan Kent’in forma şansı bulamamasına rağmen mutlu olduğunu yazdı. Taraftarların Kent’in oynamasını istediğini satırlarına taşıyan İskoç basını, genç futbolcunun da bu destekten çok memnun olduğunu belirtti. Bu sezon 5 maçta oynayan Kent, 1 asist katkısı sağladı.
İskoç basını, Fenerbahçe'nin İngiliz sol açığı Ryan Kent'in forma şansı bulamamasına rağmen mutlu olduğunu yazdı. Taraftarların Kent'in oynamasını istediğini satırlarına taşıyan İskoç basını, genç futbolcunun da bu destekten çok memnun olduğunu belirtti. Bu sezon 5 maçta oynayan Kent, 1 asist katkısı sağladı.