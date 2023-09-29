Muhteşem Fenerbahçe

Sezona fırtına gibi başlayan, ligde ve Avrupa'da önüne geleni deviren Fenerbahçe, üçüncü haftanın erteleme maçında RAMS Başakşehir'i de rahat geçti. Maçın ilk düdüğüyle birlikte oyunu rakip kaleye yıkan İsmail Kartal'ın öğrencileri sağlı sollu ataklarla Başakşehir kalesini yokladı. Dakikalar 5'i gösterdiğinde ise Alexander Djiku sahneye çıktı. Harika bir vole ile ağları sarsan yıldız stoper, böylece Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü atmış oldu. Gol sonrasında ataklarını daha da sıklaştıran sarı-kanarya, 10'da bu kez farkı ikiye çıkardı.Tadic'in içeri çevirdiği topa Dzeko'dan önce dokunan Duarte, meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı.

SEBAS'TAN DUBLE

Bu golle Başakşehir'in gardı iyice düşerken Fenerbahçe, farkı artırmak için bastırdı. 20'de ise bu kez Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski sahne aldı ve ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı. İlk yarı bu skorla sona erse de ikinci 45'te de yine Fenerbahçe fırtınası vardı. Tadic, Dzeko ve Batshuayi net fırsatları harcarken, 20'de ağları sarsan Sebas, 80'de yine ortaya çıktı ve kendisinin ikinci takımın dördüncü golünü Başakşehir ağlarına bıraktı. Maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan Fenerbahçe, bu sezonki 13. maçından da galip ayrıldı. Bu galibiyetle liderliği de G.Saray'dan geri aldı.

LIVA'YA TOP 36'DA GELDİ

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'e dün pek iş düşmedi. 28 yaşındaki kaleciye ilk top 36.dakikada geldi. Bu dakikaya kadar televizyon ekranlarına yansımayan Livakovic, birkaç pozisyonda da kalesini zamanında terk ederek tehlikenin büyümesini önledi. Taraftarlar da büyük destek verdi.

CENGİZ TRİBÜNDE

Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan Cengiz Ünder, dün takımına tribünden destek verdi. Marsilya'dan sezon başında 15 milyon euroya transfer edilen milli yıldız, atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Cengiz ile birlikte sakatlığı devam eden Emre Mor da dünkü Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yoktu. İki oyuncu milli arada takıma dönecek.

DZEKO 11 BAŞLADI

Salı günü kayınpederi vefat eden ve ülkesi Bosna-Hersek'e giden Edin Dzeko, Çarşamba akşamı dönmüş ve takımın son antrenmanına katılmıştı. 37 yaşındaki oyuncu, ayağının tozuyla dün Başakşehir maçına ilk 11 çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gol ayağı olan Boşnak yıldız, sergilediği performansla da alkış aldı. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, son Alanya maçının 11'ine göre dün kadroda tek değişiklik yaptı. Kartal sağ bekte Osayi- Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu, sol bekte de Jayden Oosterwolde'ye görev verdi.