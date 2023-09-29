Kadıköy'de İsmail Kartal tezahüratları

Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Hafta içi olmasına karşın tribünlerin tamamı doldu. Maç öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. Bütün tribünler, İsmail Kartal lehine tezahüratlarda da bulundu.
Fenerbahçelitaraftarlar, Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Hafta içi olmasına karşın tribünlerin tamamı doldu. Maç öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. Bütün tribünler, İsmail Kartal lehine tezahüratlarda da bulundu.