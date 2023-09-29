Kaburgada ezik var

Fenerbahçe'de dün Osayi- Samuel şoku yaşandı. İlk 11'de maça başlaması beklenen tecrübeli futbolcunun son antrenmanda sakatlık yaşadığını teknik direktör İsmail Kartal açıkladı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Bright Osayi-Samuel'in kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'dedün Osayi- Samuel şoku yaşandı. İlk 11'de maça başlaması beklenen tecrübeli futbolcunun son antrenmanda sakatlık yaşadığını teknik direktör İsmail Kartal açıkladı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Bright Osayi-Samuel'in kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.