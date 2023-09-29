İki gole imza atan Szymanski, "Maça başlangıç itibariyle baskıyla kolay oynama imkanı vermedik. Goller attık. Harika bir üç puan elde etti. Atmosfer harikaydı. Umarız böyle devam edeceğiz" dedi. Djiku ise; "Gol attığım için mutluyum. Fenerbahçe'deki ilk golümdü. Antrenmanlarda deniyordum. Sezon başından bu yana en iyi performansımızdı. Taraftarımız muazzamdı" diye konuştu.
İkigole imza atan Szymanski, "Maça başlangıç itibariyle baskıyla kolay oynama imkanı vermedik. Goller attık. Harika bir üç puan elde etti. Atmosfer harikaydı. Umarız böyle devam edeceğiz" dedi. Djiku ise; "Gol attığım için mutluyum. Fenerbahçe'deki ilk golümdü. Antrenmanlarda deniyordum. Sezon başından bu yana en iyi performansımızdı. Taraftarımız muazzamdı" diye konuştu.