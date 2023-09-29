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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 15:40
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan lider Fenerbahçe, 1 Ekim Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı 7. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, cumartesi günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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