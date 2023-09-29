Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de en çok konuşulan transferlerden biri Sebastian Szymanski oldu. Adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı yıldız, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Üç dünya devinin Szymanski'yi transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte o takımlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 18:24
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Özellikle yeni transferlerin 40 yıllık Fenerbahçeli gibi performans sergilemesi ve takımı daha ilk günden itibaren sahiplenmesi en dikkat çekici görüntüler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Kanarya'da kaptan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski Fred, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi yeni transferler her maçta kalitesini ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe de yeni ve eski oyuncuların ortaya çıkardığı futbolla rakipleri tek tek mağlup ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Sarı-lacivertlilerde sezonun şu anki bölümüne kadar damga vuran isimlerinden biriyse Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

24 yaşındaki yıldız oyuncuyu sezon başında Galatasaray kadrosuna katmak istemiş, ancak Szymanski Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Cimbom'un Polonyalı yıldızı İstanbul'a getirdiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Szymanski ile görüştüklerini itiraf etmiş ve "Değerli, iyi bonservis ödenebilecek bir oyuncu. Ancak maaş skalası var. Belirli bir rakamın üzerine çıkamıyoruz" demişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri müthiş bir performans sergileyen Polonyalı Sebastian Szymanski, sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil Avrupa'nın dev kulüplerini de mest ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

ARSENAL, LIVERPOOL VE NEWCASTLE UNITED TAKİPTE

Takvim'in haberine göre; başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere Arsenal ve Newcastle United'ın gözü Polonyalı yıldızda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

SCOUT EKİPLERİ İSTANBUL'A GELECEK

İngiliz kulüplerinin dışında birçok Avrupa devi, önümüzdeki haftalarda yıldız oyuncuyu takip etmek için scout ekibini İstanbul'a gönderecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szymanski için sezon sonunda astronomik bir teklif gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Szymanski, bu sezon 13 resmi maçta 797 dakika sahada kalırken 7 gol, 4 asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tadic için sürpriz açıklama!
Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden!
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
Koç burcunda DOLUNAY burçları nasıl etkileyecek? (29 Eylül 2023) | GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar 18:23
Manchester United'da Antony geri dönüyor! Manchester United'da Antony geri dönüyor! 18:20
Tadic için sürpriz açıklama! Tadic için sürpriz açıklama! 18:17
Bosna Hersek'te Milosevic dönemi! Bosna Hersek'te Milosevic dönemi! 17:01
Alonso'dan Madrid iddialarına yanıt! Alonso'dan Madrid iddialarına yanıt! 17:00
Beşiktaş - G.Saray maçı saat kaçta? Beşiktaş - G.Saray maçı saat kaçta? 16:36
Daha Eski
Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! 16:31
Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024! Filenin Efeleri'nde hedef Paris 2024! 16:23
Buruk kararını verdi! İşte Aslan'ın Ankaragücü 11'i Buruk kararını verdi! İşte Aslan'ın Ankaragücü 11'i 16:09
F.Bahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı F.Bahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı 15:40
ManU'ya G.Saray maçı öncesi bir şok daha! ManU'ya G.Saray maçı öncesi bir şok daha! 15:35
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi 14:32