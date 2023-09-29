FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski'ye 3 dev talip birden! İstanbul'a geliyorlar

Fenerbahçe, Rams Başakşehir'i Alexander Djiku, Dzeko ve Szymanski (2)'nin golleriyle yenerken ortaya konan futbol taraftarlardan tam not aldı.
Fenerbahçe, Rams Başakşehir'i Alexander Djiku, Dzeko ve Szymanski (2)'nin golleriyle yenerken ortaya konan futbol taraftarlardan tam not aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a da maçtan sonra büyük sevgi seli vardı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 13 resmi maçtan da galip ayrılmayı başardı.
Süper Lig'de 6'da 6 yapan Fener, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçtan da galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarındaki ilk maçında evinde Nordsjaelland'ı 3-1 yendi.
Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ederken yıldız oyuncularının ortaya koyduğu performans da dikkat çekiyor.
Özellikle yeni transferlerin 40 yıllık Fenerbahçeli gibi performans sergilemesi ve takımı daha ilk günden itibaren sahiplenmesi en dikkat çekici görüntüler.
Kanarya'da kaptan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski Fred, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi yeni transferler her maçta kalitesini ortaya koyuyor.
Fenerbahçe de yeni ve eski oyuncuların ortaya çıkardığı futbolla rakipleri tek tek mağlup ediyor.
Sarı-lacivertlilerde sezonun şu anki bölümüne kadar damga vuran isimlerinden biriyse Sebastian Szymanski oldu.
24 yaşındaki yıldız oyuncuyu sezon başında Galatasaray kadrosuna katmak istemiş, ancak Szymanski Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Cimbom'un Polonyalı yıldızı İstanbul'a getirdiği iddia edilmişti.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Szymanski ile görüştüklerini itiraf etmiş ve "Değerli, iyi bonservis ödenebilecek bir oyuncu. Ancak maaş skalası var. Belirli bir rakamın üzerine çıkamıyoruz" demişti.
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri müthiş bir performans sergileyen Polonyalı Sebastian Szymanski, sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil Avrupa'nın dev kulüplerini de mest ediyor.
ARSENAL, LIVERPOOL VE NEWCASTLE UNITED TAKİPTE
Takvim'in haberine göre; başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere Arsenal ve Newcastle United'ın gözü Polonyalı yıldızda.
SCOUT EKİPLERİ İSTANBUL'A GELECEK
İngiliz kulüplerinin dışında birçok Avrupa devi, önümüzdeki haftalarda yıldız oyuncuyu takip etmek için scout ekibini İstanbul'a gönderecek.
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Szymanski için sezon sonunda astronomik bir teklif gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Szymanski, bu sezon 13 resmi maçta 797 dakika sahada kalırken 7 gol, 4 asist üretti.
Toplamda 11 gole katkıda bulunan yıldız 10 numara, hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra takım savunmasına da büyük destek veriyor.