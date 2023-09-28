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İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçında 1 değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal Alanyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 20:30
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçında 1 değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'inden tek değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, sağ bek pozisyonunda Osayi Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'na, sol bekte de Jayden Oosterwolde'yi görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor ile Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle, Miguel Crespo ise teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Osayi Samuel ve Miha Zajc'ın da maçta risk edilmediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşısına; Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi bekledi.

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