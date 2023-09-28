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İsmail Kartal: Artık bunu takıma yasakladım!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 22:35 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 22:40
İsmail Kartal: Artık bunu takıma yasakladım!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık.

13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım takıma! En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek.

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