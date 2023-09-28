Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu: Harika bir galibiyet oldu!

Ferdi Kadıoğlu: Harika bir galibiyet oldu!

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 22:27 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 22:28
Ferdi Kadıoğlu: Harika bir galibiyet oldu!

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Harika bir galibiyet oldu. Evimizdeki son Antalyaspor maçında istediğimiz gibi başlamadık. Başakşehir maçı öncesi daha iyi başlamamız gerektiğini konuştuk. 13'te 13 oldu! Harika başlangıç. Rizespor maçını da kazanmak istiyoruz.

Ne kadar çok koşarsam, Fenerbahçe'ye o kadar çok yardım ederim. Takımda harika atmosfer, çok fazla iyi oyuncu var. Güzel bir ruh var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz.

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