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Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yaz transfer döneminde uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Krunic, takımında kalmıştı. Oyuncu Milan'la olan sözleşmesini hala uzatamadı. İşte yaşananlar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 10:49
Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Fenerbahçe ligde iddiasını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Süper Lig'in ilk 5 maçında 5 galibiyet alan sarı-lacivertlilerin 15 puanı var.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Avrupa'da da büyük başarılar kovalayan Kanarya, oynadığı 7 maçı da kazandı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Böylelikle form grafiğini her geçen gün yukarı taşıyan İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçmek üzere.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Transfer dönemini de oldukça hareketli geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldıza teklif götürdü.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Bunlardan kadrosuna katabildiği bazı oyuncular, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred'di.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Fenerbahçe'nin en çok skor katkısı aldığı futbolcu 6 gol ve 5 asistle Bosnalı yıldız Dzeko oldu.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Sarı-lacivertlilerin hücuma takviye için istediği ama takımına katamadığı futbolculardan biri ise Rade Krunic'ti.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Yıldız oyuncuyu için birçok girişimlerde bulunan Kanarya, transferi olumlu sonuçlandıramamıştı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Krunic, Milan'la sözleşme uzatacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Ancak Boşnak oyuncu, Milan'la hala sözleşme yenileyemedi.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

İtalyan basını, görüşmelerin başladığını ancak sonuçlanamadığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Yıldız futbolcu bu sezon 6 maça çıkarken henüz skor katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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