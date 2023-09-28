Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü! Krunic'te belirsizlik sürüyor

Fenerbahçe ligde iddiasını sürdürüyor.
Fenerbahçe ligde iddiasını sürdürüyor.
Süper Lig'in ilk 5 maçında 5 galibiyet alan sarı-lacivertlilerin 15 puanı var.
Avrupa'da da büyük başarılar kovalayan Kanarya, oynadığı 7 maçı da kazandı.
Böylelikle form grafiğini her geçen gün yukarı taşıyan İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçmek üzere.
Transfer dönemini de oldukça hareketli geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldıza teklif götürdü.
Bunlardan kadrosuna katabildiği bazı oyuncular, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred'di.
Fenerbahçe'nin en çok skor katkısı aldığı futbolcu 6 gol ve 5 asistle Bosnalı yıldız Dzeko oldu.
Sarı-lacivertlilerin hücuma takviye için istediği ama takımına katamadığı futbolculardan biri ise Rade Krunic'ti.
Yıldız oyuncuyu için birçok girişimlerde bulunan Kanarya, transferi olumlu sonuçlandıramamıştı.
Krunic, Milan'la sözleşme uzatacağı için sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmemişti.
Ancak Boşnak oyuncu, Milan'la hala sözleşme yenileyemedi.
İtalyan basını, görüşmelerin başladığını ancak sonuçlanamadığını duyurdu.
Yıldız futbolcu bu sezon 6 maça çıkarken henüz skor katkısı sağlayamadı.
Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.