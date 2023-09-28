Fenerbahçe RAMS Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Rams Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, RAMS Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı. Haziran ayında Türkiye Kupası finali de iki ekip arasında oynanırken, kupayı sarı-lacivertliler 2-0'lık sonuçla kazandı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 12 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de 5 kez mücadele eden İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 12 maçlık galibiyet serisi elde etti.

SÜPER LİG'E 5'TE 5 YAPARAK BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü de deplasmanda yendi. Sahasında Antalyaspor'a üstünlük sağlayan Kanarya, son olarak konuk olduğu Alanyaspor'u mağlup etti. Ligde ilk 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

MAÇIN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasındaki bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.