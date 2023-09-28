FENERBAHÇE HABERLERİ - Sebastian Szymanski: Atmosfer muhteşemdi!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının ertemele maçında Fenerbahçe evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski galibiyeti yorumladı.

SZYMANSKI'NİN SÖZLERİ;

Sebastian Szymanski: "Alexander Djiku'nun birçok böyle şutuna şahit oldum. Golü benim için sürpriz olmadı. Kendisini kutluyorum. Maça evimizde oynadığımız hissettirerek başlamalıydık. Kolay oynama imkanı vermedik ve 30 dakikada goller bulduk. Harika 3 puan kazandık. Atmosfer harikaydı. Çok mutluyuz. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.