Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek. Kritik mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Kanarya mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 19:02 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 19:24
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Normal şartlarda 3. hafta oynanması gereken müsabaka UEFA organizasyonlarının sıkışık fikstür yaratması sebebiyle ertelenmişti. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı. Haziran ayında Türkiye Kupası finali de iki ekip arasında oynanırken, kupayı sarı-lacivertliler 2-0'lık sonuçla kazandı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 12 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de 5 kez mücadele eden İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 12 maçlık galibiyet serisi elde etti.

SÜPER LİG'E 5'TE 5 YAPARAK BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü de deplasmanda yendi. Sahasında Antalyaspor'a üstünlük sağlayan Kanarya, son olarak konuk olduğu Alanyaspor'u mağlup etti. Ligde ilk 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

DİĞER
Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu sona erdi!
F.Bahçe'de o isimlerden müthiş istatistik!
Dzeko'dan örnek hareket
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bartuğ Elmaz: Biz bir aile olduk!
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza!
İSTANBUL HAVA DURUMU | Yağış ne kadar sürecek? ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor (28 Eylül hava durumu)
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri 125 milyar dolara yükseldi
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (28 Eylül 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bartuğ Elmaz: Biz bir aile olduk! Bartuğ Elmaz: Biz bir aile olduk! 19:18
Karaoğlan ve Özdamar UEFA'nın kampına katıldı! Karaoğlan ve Özdamar UEFA'nın kampına katıldı! 19:10
Zaniolo'dan flaş G.Saray itirafı! Zaniolo'dan flaş G.Saray itirafı! 18:46
Beşiktaş ve İstanbulspor PFDK'ye sevk edildi! Beşiktaş ve İstanbulspor PFDK'ye sevk edildi! 18:36
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza! 18:25
Benfica - Porto maçı ne zaman? Benfica - Porto maçı ne zaman? 18:22
Daha Eski
Hoffenheim - Dortmund maçı saat kaçta? Hoffenheim - Dortmund maçı saat kaçta? 18:16
Barcelona - Sevilla maçı saat kaçta? Barcelona - Sevilla maçı saat kaçta? 18:10
Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? 17:47
F.Bahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu! 17:47
Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 17:17
TFF açıkladı! Bu sezon play-off oynanacak mı? TFF açıkladı! Bu sezon play-off oynanacak mı? 16:57