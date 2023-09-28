Alexander Djiku: Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz!

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

ALEXANDER DJIKU:

Sebastian Szymanski'nin bu gollerine alışığız. Sol ayağı çok iyi. Çok güzeller atıyor. Bizler açısından sürpriz değil. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor ve karşılığını alıyor.

Çok mutluyum, Fenerbahçe'de ilk golümü attım. Maça iyi başladık. Antrenmanlarda şut idmanlarına katılıyorum, güzel goller atabiliyorum. Takım olarak iyiydik. En iyi performansımız bu maçtaydı. Başakşehir'e zorluklar yaşattık. Gollerden sonra maçı kontrol ettik. Herkes çok mutlu takımda. Taraftar harikaydı. Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz.