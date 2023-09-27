FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltmişti.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltmişti.
Sarı-lacivertlilerde forma rekabeti yaşanırken sezon başında kadroya dahil olan Ryan Kent, henüz istediği kadar süre alamadı.
İskoç basını, Fenerbahçe taraftarlarının Ryan Kent'in oynamasını istediğini iddia etti.
"dailyrecord"un haberinde; tecrübeli oyuncuya sarı- lacivertli futbolseverlerin güvendiğinin altı çizildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Kent'e önümüzdeki haftalarda daha fazla forma vereceği gelen bilgiler arasında.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Kent, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Yıldız ismin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
RYAN KENT KİMDİR?
11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.
Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.
İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor.
26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...