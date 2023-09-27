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FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de taraftarlar, sezon başında kadroya dahil olan Ryan Kent'in süre almasını istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu konudaki kararı da belli oldu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Sarı-lacivertlilerde forma rekabeti yaşanırken sezon başında kadroya dahil olan Ryan Kent, henüz istediği kadar süre alamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

İskoç basını, Fenerbahçe taraftarlarının Ryan Kent'in oynamasını istediğini iddia etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

"dailyrecord"un haberinde; tecrübeli oyuncuya sarı- lacivertli futbolseverlerin güvendiğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Kent'e önümüzdeki haftalarda daha fazla forma vereceği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Kent, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Yıldız ismin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

RYAN KENT KİMDİR?

11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftardan İsmail Kartal'a Ryan Kent baskısı!

26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.

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