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TFF'den açıklama! Süper Kupa finali için tarih verildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için tarih verildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa finalini 30 Aralık'ta oynatmak istediklerini söyledi. Büyükekşi, finalin Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da olacağını aktardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 18:16
TFF'den açıklama! Süper Kupa finali için tarih verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için açıklama yaptı.

Büyükekşi, Süper Kupa maçını 30 Aralık'ta oynatmak istediklerini söyledi. Mehmet Büyükekşi Süper Kupa'nın Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da olacağını aktardı.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri:

"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."

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