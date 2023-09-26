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Kanarya'nın sağ kanadında oynayan Bright Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci müthiş bir uyum yakaladı. Alanyaspor galibiyetinin ardından İrfan Can Kahveci'nin yaptığı İnstagram paylaşımına Osayi'den "Seninle oynamayı seviyorum abi" yorumu geldi. Taraftarlar bu yorumu beğendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Sağda birlik
Kanarya'nın sağ kanadında oynayan Bright Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci müthiş bir uyum yakaladı. Alanyaspor galibiyetinin ardından İrfan Can Kahveci'nin yaptığı İnstagram paylaşımına Osayi'den "Seninle oynamayı seviyorum abi" yorumu geldi. Taraftarlar bu yorumu beğendi.
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