Sağda birlik

Kanarya'nın sağ kanadında oynayan Bright Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci müthiş bir uyum yakaladı. Alanyaspor galibiyetinin ardından İrfan Can Kahveci'nin yaptığı İnstagram paylaşımına Osayi'den "Seninle oynamayı seviyorum abi" yorumu geldi. Taraftarlar bu yorumu beğendi.
Kanarya'nın sağ kanadında oynayan Bright Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci müthiş bir uyum yakaladı. Alanyaspor galibiyetinin ardından İrfan Can Kahveci'nin yaptığı İnstagram paylaşımına Osayi'den "Seninle oynamayı seviyorum abi" yorumu geldi. Taraftarlar bu yorumu beğendi.