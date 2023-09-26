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Orta sahada büyük akıl

Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Fred oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu hafta kendi mevkisindeki futbolcular arasında en fazla kilit pas atan, rakip yarı sahadan en fazla başarılı pas yapan ve en fazla şut pası veren isim. Farkını gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Orta sahada büyük akıl
Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Fred oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu hafta kendi mevkisindeki futbolcular arasında en fazla kilit pas atan, rakip yarı sahadan en fazla başarılı pas yapan ve en fazla şut pası veren isim. Farkını gösterdi.
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