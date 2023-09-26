Müthış destek

Fenerbahçe'nın evinde Başakşehir'i konuk edeceği erteleme maçının biletleri satışa çıktı. Biletler kısa süre içinde tükendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, perşembe günü Ülker Stadı'nı yine hınca hınç dolduracak ve takımlarına müthiş bir destek verecekler. Teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara güven yüksek.
Fenerbahçe'nın evinde Başakşehir'i konuk edeceği erteleme maçının biletleri satışa çıktı. Biletler kısa süre içinde tükendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, perşembe günü Ülker Stadı'nı yine hınca hınç dolduracak ve takımlarına müthiş bir destek verecekler. Teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara güven yüksek.