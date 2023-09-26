'Kim' bu Djiku? İstatistikleriyle Fenerbahçe taraftarını mest ediyor

Sarı-lacivertliler, Kim-min Jae'yi renklerine bağladığında Ali Koç "Onu burada fazla tutamayacağız" demişti. Güney Koreli stoper, Napoli'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Bayern Münih'e geçmişti. Fenerbahçeliler yeni transfer Alexander Djiku'nun performansında Kim'den izler buluyor. Alanyaspor maçında yine kusursuz oynadı. 7 defa ikili mücadeleye girip tamamını kazandı. 4 hava topunun 2'sini aldı. 5 pas arası yaparak top kazandı. 2 top çaldı. 8 sahipsiz topa hakim oldu. 3 şutu engelledi. Yüzde 87'lik pas başarısı sağladı. Attığı 13 uzun toptan 9'u takım arkadaşlarıyla buluştu. Yine çok iyiydi.