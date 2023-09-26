Görkemli başlangıç

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko sezona müthiş başladı. 37 yaşındaki süper yıldız bu sezon 9 karşılaşmada forma giydi. 6 defa fileleri havalandırırken, 6 da asist yaptı. Kanarya, tecrübeli oyuncunun hücumdaki bu başarısıyla rakiplerini bir bir deviriyor. Dzeko sahadayken Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği artıyor.
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko sezona müthiş başladı. 37 yaşındaki süper yıldız bu sezon 9 karşılaşmada forma giydi. 6 defa fileleri havalandırırken, 6 da asist yaptı. Kanarya, tecrübeli oyuncunun hücumdaki bu başarısıyla rakiplerini bir bir deviriyor. Dzeko sahadayken Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği artıyor.