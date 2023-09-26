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Görkemli başlangıç

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko sezona müthiş başladı. 37 yaşındaki süper yıldız bu sezon 9 karşılaşmada forma giydi. 6 defa fileleri havalandırırken, 6 da asist yaptı. Kanarya, tecrübeli oyuncunun hücumdaki bu başarısıyla rakiplerini bir bir deviriyor. Dzeko sahadayken Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği artıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
Görkemli başlangıç
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko sezona müthiş başladı. 37 yaşındaki süper yıldız bu sezon 9 karşılaşmada forma giydi. 6 defa fileleri havalandırırken, 6 da asist yaptı. Kanarya, tecrübeli oyuncunun hücumdaki bu başarısıyla rakiplerini bir bir deviriyor. Dzeko sahadayken Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği artıyor.
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