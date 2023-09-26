Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona oldukça etkili başladı. Kanarya, İsmail Kartal önderliğinde gerek Avrupa'da gerek Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ederken takımda İrfan Can Kahveci'nin performansı büyük dikkat çekiyor. Oyuncunun yeni sezonda performansının artmasında o flaş gerçek ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 11:46
FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona oldukça etkili bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Kanarya yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde yoluna gerek Avrupa'da gerek ligde kayıpsız bir şekilde devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Öte yandan Kanarya'da geçen sezon eleştirilen bazı isimler yeni sezonda resmen hayat buldu.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Bu futbolculardan birisi de İrfan Can Kahveci. Yıldız oyuncu, eleştirildiği günleri geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Bu sezona bambaşka şekilde start aldı. Golleri ve asistleriyle göz kamaştırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Alanyaspor maçında attığı golle 3 puanı getiren süper yıldız kariyer sezonlarından birini oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

O GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal sezon başında İrfan Can Kahveci ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

İsmail Kartal, İrfan Can ile yaptığı özel toplantıda, "Sen bu takımın yıldızı değilsin. Bu takımın önemli bir parçasısın" dediği ve oyuncunun kendine olan güveninin yeniden gelmesinde büyük rol oynadığı aktarılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gençlerbirliği'nden yetişip Başakşehir'de parlayan İrfan Can Kahveci, futbolunun olgunluk döneminde Fenerbahçe formasıyla şov yapmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

İrfan Can Kahveci bu sezon Süper Lig'de 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ise 6 mücadelede 4 defa fileleri sarstı. 2 de asist üretti. Tecrübeli hücum oyuncusu böylece sezonun daha başında 10 gole direkt etki etmiş oldu.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

İrfan Can, Kanarya'daki ilk sezonunda 4 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Geride bıraktığımız sezonda ise 7 defa ağları havalandırmış, 4 asistle oynamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

2 defa daha tabelayı gol veya asistle değiştirirse rekorunu kıracak.

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