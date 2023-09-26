FENERBAHÇE HABERLERLERİ | İrfan Can'a İsmail Kartal dokunuşu! İşte ikili arasında gerçekleşen flaş görüşme

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona oldukça etkili bir giriş yaptı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona oldukça etkili bir giriş yaptı.
Kanarya yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde yoluna gerek Avrupa'da gerek ligde kayıpsız bir şekilde devam ediyor.
Öte yandan Kanarya'da geçen sezon eleştirilen bazı isimler yeni sezonda resmen hayat buldu.
Bu futbolculardan birisi de İrfan Can Kahveci. Yıldız oyuncu, eleştirildiği günleri geride bıraktı.
Bu sezona bambaşka şekilde start aldı. Golleri ve asistleriyle göz kamaştırıyor.
Alanyaspor maçında attığı golle 3 puanı getiren süper yıldız kariyer sezonlarından birini oynuyor.
O GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI!
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal sezon başında İrfan Can Kahveci ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
İsmail Kartal, İrfan Can ile yaptığı özel toplantıda, "Sen bu takımın yıldızı değilsin. Bu takımın önemli bir parçasısın" dediği ve oyuncunun kendine olan güveninin yeniden gelmesinde büyük rol oynadığı aktarılıyor.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Gençlerbirliği'nden yetişip Başakşehir'de parlayan İrfan Can Kahveci, futbolunun olgunluk döneminde Fenerbahçe formasıyla şov yapmaya başladı.
Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ise 6 mücadelede 4 defa fileleri sarstı. 2 de asist üretti. Tecrübeli hücum oyuncusu böylece sezonun daha başında 10 gole direkt etki etmiş oldu.
İrfan Can, Kanarya'daki ilk sezonunda 4 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.
Geride bıraktığımız sezonda ise 7 defa ağları havalandırmış, 4 asistle oynamıştı.
2 defa daha tabelayı gol veya asistle değiştirirse rekorunu kıracak.