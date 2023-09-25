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Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 5'te yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 09:38
Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sonuçla ligde 5'te 5 yapan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ise 12 maça çıkardı.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kanarya ayrıca puanını 15'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sezonki ilk yenilgisini alan Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - YILDIZLARI DİNLENDİRMEK BAŞA İŞ AÇAR

Fenerbahçe deplasmanda aldığı 3 puanla ligde 5'te 5 yaptı. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Dönen topların birçoğu kazanıldı, hücumda devamlılık sağlandı. Ancak net pozisyonlar üretilemedi.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çünkü Alanyaspor 10 kişiyle topun arkasına geçip geride genişlik bırakmadı. Ayrıca çok önemli oyuncular olan Szymanski, Dzeko ve Tadic'te fiziki düşüş görülüyordu.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hatta Tadic belli bölgede, belli metrekare içinde sanki halı sahada oynuyordu. Fenerbahçe iyi bir organizasyon sonucu beklediği golü devre sonunda buldu.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda ilk 45 dakikanın aksine Alanyaspor da artık ileri çıkıyordu. Fenerbahçe'de 4'lü defans sağlamdı. Önlerinde sahanın 2 yıldızı İsmail ve Fred tam devamlılık sağlıyorlar, hem iyi savunma yapıp hem de iyi top kullanıyorlardı.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son iki senesini olumsuz geçiren İrfan Can da artık bir çıkış dönemine girmek üzere ama biraz daha kuvvetlenmesi şart.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin son dakikalarda zaman zaman geride kaldığı anlar da oldu ama rakibe çok net bir şans tanımayarak işi bitirdiler.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kale güvende. Bu tabii ki büyük takım için önemli bir artı. Tecrübeli eldiven Livakovic'in ilk devre skorda denge varken sürpriz bir pozisyonda yaptığı mükemmel kurtarış olmasa belki de maç kaosa girebilirdi.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şu anda Fenerbahçe'de her şey tozpembe ama böyle durumlarda benim her zaman enteresan teşhis ve uyarışlarım vardır.

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