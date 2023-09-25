Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kritik mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu sonuçla ligde 5'te 5 yapan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ise 12 maça çıkardı.
Kanarya ayrıca puanını 15'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki ilk yenilgisini alan Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
ÖMER ÜRÜNDÜL - YILDIZLARI DİNLENDİRMEK BAŞA İŞ AÇAR
Fenerbahçe deplasmanda aldığı 3 puanla ligde 5'te 5 yaptı. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Dönen topların birçoğu kazanıldı, hücumda devamlılık sağlandı. Ancak net pozisyonlar üretilemedi.
Çünkü Alanyaspor 10 kişiyle topun arkasına geçip geride genişlik bırakmadı. Ayrıca çok önemli oyuncular olan Szymanski, Dzeko ve Tadic'te fiziki düşüş görülüyordu.
Hatta Tadic belli bölgede, belli metrekare içinde sanki halı sahada oynuyordu. Fenerbahçe iyi bir organizasyon sonucu beklediği golü devre sonunda buldu.
İkinci yarıda ilk 45 dakikanın aksine Alanyaspor da artık ileri çıkıyordu. Fenerbahçe'de 4'lü defans sağlamdı. Önlerinde sahanın 2 yıldızı İsmail ve Fred tam devamlılık sağlıyorlar, hem iyi savunma yapıp hem de iyi top kullanıyorlardı.
Son iki senesini olumsuz geçiren İrfan Can da artık bir çıkış dönemine girmek üzere ama biraz daha kuvvetlenmesi şart.
Fenerbahçe'nin son dakikalarda zaman zaman geride kaldığı anlar da oldu ama rakibe çok net bir şans tanımayarak işi bitirdiler.
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki kale güvende. Bu tabii ki büyük takım için önemli bir artı. Tecrübeli eldiven Livakovic'in ilk devre skorda denge varken sürpriz bir pozisyonda yaptığı mükemmel kurtarış olmasa belki de maç kaosa girebilirdi.
Şu anda Fenerbahçe'de her şey tozpembe ama böyle durumlarda benim her zaman enteresan teşhis ve uyarışlarım vardır.