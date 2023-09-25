Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "3 günde bir maç oynuyoruz. Nordsjaelland maçında dinlendirdiğimiz oyuncularımızı tercih ettik. Bugün zor oldu ama güzel oldu, kazandık. Avrupa dönüşünde kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar plana sadık kaldılar. Tek golle kazandık ama daha farklı da kazanabilirdik. Net pozisyonlarımız vardı. Ligde ve Avrupa'da oynadığımı tüm maçları kazandık. 12. maçımızı kazandık. Bu önemli bir konu. Şimdi erteleme maçımız var. Başakşehir'le oynayacağız. Ona odaklanacağız. Ardından yine lig maçı ve sonrasında Avrupa maçı. Önümüze bakacağız."