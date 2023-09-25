Haberler Fenerbahçe "Kazanmak önemliydi"

"Kazanmak önemliydi"

İsmail Kartal, “Zor oldu ama güzel oldu. Avrupa dönüşü kazanmak önemliydi. 12.maçımızı da kazandık. Önümüze bakacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
"Kazanmak önemliydi"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "3 günde bir maç oynuyoruz. Nordsjaelland maçında dinlendirdiğimiz oyuncularımızı tercih ettik. Bugün zor oldu ama güzel oldu, kazandık. Avrupa dönüşünde kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar plana sadık kaldılar. Tek golle kazandık ama daha farklı da kazanabilirdik. Net pozisyonlarımız vardı. Ligde ve Avrupa'da oynadığımı tüm maçları kazandık. 12. maçımızı kazandık. Bu önemli bir konu. Şimdi erteleme maçımız var. Başakşehir'le oynayacağız. Ona odaklanacağız. Ardından yine lig maçı ve sonrasında Avrupa maçı. Önümüze bakacağız."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can'ın golü öncesi ofsayt var mı? Ahmet Çakar'dan flaş sözler...
Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 üst düzey komutan gözaltına alındı
Gol öncesi ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı
F.Bahçe'de transfer gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi!
Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef'te kim elendi? (24 Eylül)
Kim Milyoner Olmak İster'de Sugar Ray Robinson sorusu!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 01:35
Roma 1 puanla yetindi! Roma 1 puanla yetindi! 01:11
Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor! Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor! 01:01
Madrid derbisi Atletico'nun! Madrid derbisi Atletico'nun! 00:51
PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! 00:51
PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! 00:51
Daha Eski
Kayıp aranıyor... G.Saray taraftarının tepkisini çekti Kayıp aranıyor... G.Saray taraftarının tepkisini çekti 00:48
Madrid derbisi Atletico'nun! Madrid derbisi Atletico'nun! 00:48
Yenilmezler Yenilmezler 00:39
En iyiler geliyor En iyiler geliyor 00:37
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 00:35
F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! 00:29