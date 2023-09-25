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Bu Fener ezer geçer!

Fenerbahçe, dün de Alanyaspor’u yendi; Süper Lig’de 5’te 5 yaptı G.Saray’a bir günlüğüne bıraktığı liderlik koltuğunu geri aldı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Bu Fener ezer geçer!

Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor da durduramadı. Sarı lacivertli takım, zorlu deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mücadeleye iki takım da hızlı başlarken, Fenerbahçe Dzeko ile bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. İlk yarının berabere biteceği düşürülürken 43'te sahneye çıkan İrfan Can şık bir golle takımını öne geçirdi.

LİG, AVRUPA FARK ETMİYOR

İkinci 45'te de üstünlüğünü sürdüren F.Bahçe, istediği pozisyonları yakalasa da golü bulamadı. 90 dakika sonunda mutlu sona ulaşan Kanarya, 1 günlüğüne ezeli rakibi G.Saray'a bıraktığı liderlik koltuğunu geri alırken, Süper Lig'deki 5. maçını da kazandı. Üstelik bu 5 galibiyetin 3'ünü dış sahada aldı. Hem lig hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden F.Bahçe, taraftarının yüzünü güldürdü.

6 İSİM GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe'nin kadrosunda eksikler dikkati çekti. Sarı- lacivertlilerde Cengiz Ünder, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King kadroda yer almadı. Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle, sakatlığını atlatan Mor da henüz takımla çalışmalara başlamadığı için kadroda yer bulamadı.

6 FUTBOLCU SARI GÖRDÜ

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında 1-0 kazanırken, 6 futbolcu sarı kart gördü. İlk yarıda Dzeko ve İrfan Can Kahveci sarı kart gören isimler oldu. İkinci yarıda ise Ferdi Kadıoğlu, Tadic, Batshuayi, Djiku sarı kart gören diğer futbolcular oldu. Sarı-lacivertlilere 6 sarı kart çıkmasına rağmen cezalı futbolcu olmadı.

TRİBÜNLER DOLUYDU

Alanyaspor taraftarı, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun bir ilgi gösterdi. Alanya Oba Stadı'nda çok az boşluklar göze çarparken, tribünlerin büyük bir çoğunluğu doluydu. Turuncu- yeşilli taraftarlar, 90 dakika takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

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