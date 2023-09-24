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İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçı öncesi rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:18 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 19:21
İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçı öncesi rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor.

Zorlu karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Son oynadığımız maçta mücadele eden oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Geniş kadromuz olduğu için bazı oyuncuları dinlendirmiştik. Dinlenen oyuncularımızla daha iyi hazırlandık. Alanyaspor iyi bir takım. İyi transferler yaptılar. Bunları biliyoruz, analizlerimizi yaptık. İnşallah bugün de Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele ile 3 puan almak istiyoruz."

"Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sisteme geçiş oldu. 8-9 tane yeni oynayan oyuncular var, bunların uyumu, sisteme adapte olmaları kolay bir şey değil. Aslında bunlar orta ve uzun vadeli planlamalar. Ama ülkemizde böyle imkanlar olmadığı için en hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Halen eksiklerimiz var ama genel olarak işin ana bölümünü hallettik. Bundan sonraki süreçte küçük detaylarla oyun gücümüzü geliştirmeye bakacağız" dedi.

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